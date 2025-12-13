Tutte le date della Supercoppa Italiana 2026 a Riyadh
Nel consiglio andato in scena nelle scorse settimane in via Rosellini, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli orari ed il regolamento ufficiale per quanto riguarda la Supercoppa Italiana di quest’anno, prevista a Riyadh a dicembre 2025.
SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane (l'ordine di svolgimento della Finale è determinato dal ranking di cui sopra)
Nelle gare è previsto l’utilizzo della Goal Line Technology (GLT) e dei sistemi Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Sono altresì previsti, in ogni gara, l'integrazione del segnale Vardict sul maxischermo ed il Public Announcement after Var Checks and Var Review.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan