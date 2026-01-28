Bianchin: "Leao ha un problema al confine della pubalgia, ma i test a Milanello fanno sì che le valutazioni lo portino a far giocare"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su Leao e Pulisic: “Leao è semplice: ha un problema al confine della pubalgia: ci sta lavorando e ci lavorerà. Mi chiedo anche io se abbia senso utilizzarlo, è al 40/60% quindi bisogna abituarsi al fatto che quest’anno non ci sia il vero Leao. Magari fermandolo per un paio di settimane potremmo portarlo da 40 al 70/85% ma i test a Milanello fanno sì che le valutazioni lo portino a far giocare. Pulisic, invece, ha avuto tanti piccoli problemi e mi sembra un giocatore chiave in questo momento, è quello che ha sempre dato tanto e in questo momento ha avuto un calo, difficile pensare ad un calciatore del Milan che potrebbe fare veramente bene da qui a fine stagione se non lui", ha detto a MilanVibes. "A Bologna la coppia Leao-Pulisic è la favorita”.

COL FRENO A MANO TIRATO

Da quando è al Milan, Rafael Leao ha sempre abituato i tifosi milanisti a grandi accelerazioni e scatti che spaccavano in due le difese avversarie. Quando parte nessuno riesce a stargli dietro e la sua velocità è certamente uno dei suoi punti di forza. Peccato che in questo momento il portoghese non possa sfruttarla al massimo perchè pesantemente condizionato dal problema alla zona alta dell’adduttore/zona pubalgica che non è ancora riuscito a smaltire. Come riferisce stamattina Tuttosport, questo fastidio muscolare lo sta tormentando ormai da settimane. Lo staff medico rossonero lo sta gestendo per evitare che possa trasformarsi in pubalgia e lui intanto continua a giocare perchè il Milan ha bisogno anche di lui in questo momento. Ma è evidente che Leao non sia al meglio della condizione: in particolare questo problema fisico non gli permette di scattare come vorrebbe e così fatica a fare la differenza come in passato. Eppure Max Allegri continua a metterlo in campo perchè è convinto che con la sua qualità può essere comunque decisivo, come è successo per esempio a Como in occasione del primo gol di Rabiot.