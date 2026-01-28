Gozzini: "La caviglia dolente certamente incide sul rendimento di Pulisic"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Christian Pulisic: "La classifica dei cannonieri rispecchia quella della Serie A: c’è un nerazzurro in fuga e un rossonero che insegue in mezzo ad altri. Tra i migliori marcatori del campionato Lautaro Martinez è solo al comando, mentre Pulisic prova a marcarlo. Diversa è la natura dei due giocatori: Lautaro nato per essere padrone dell’area, Chris per girarci intorno e colpire se c’è la possibilità. Diverso anche il loro momento di forma: Martinez ha segnato due gol nelle ultime due partite con l’Inter, Pulisic a zero in tutto il 2026. Fermo dopo aver corso velocissimo tra agosto e fine anno: mai Chris era arrivato in doppia cifra, tra Serie A (8) e Coppa Italia (2), in così poco tempo come oggi.

Nonostante i rallentamenti dovuti a un paio di guai fisici: prima la caviglia, poi il bicipite femorale. Spietato nonostante tutto: 11 partite di campionato nel 2025, 8 gol. Cinque nelle occasioni in cui era partito titolare, tre da subentrato, nella trasferta di Torino ribaltando il risultato. Da allora un altro gol al Verona e poi la brusca frenata. La caviglia dolente certamente incide sul rendimento, così come il periodo di appannamento dopo i mesi in cui inquadrava la porta con precisione millimetrica. Ora, a Milanello, lavora per ritrovare la forma migliore e correggere i difetti di mira: i più evidenti sono stati gli errori sotto porta contro la Fiorentina, ma non gli unici".