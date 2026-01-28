Non solo la Juve: anche l'Inter pensa all'ex Milan Kessie

Franck Kessie, ex Milan ora in forza all'Al-Ahli, sta cercando di capire se ci sono le condizioni necessarie per tornare in Italia. L'ivoriano sta ascoltando le varie pretendenti, riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YouTube, ma ad oggi lo scoglio più grande per le italiane è il super ingaggio da 14 milioni di euro che percepisce in Arabia.

Sull'ex Milan non c'è solo la Juventus: anche l'Inter ha messo gli occhi sull'ivoriano e nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Ausilio, ds nerazzurro, e gli afenti del calciatore.