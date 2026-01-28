Vernazza: "Milan squadra resistente agli urti e continua, metodica nell’incedere, sempre aggrappata al risultato"

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Il Milan perde di rado, è questo il suo punto di forza. Con i pareggi non si vincono gli scudetti - finora la squadra di Massimiliano Allegri ne ha centrati otto, il numero maggiore tra le prime sei -, ma l’unica sconfitta, alla prima giornata contro la Cremonese, dimostra come il Milan sia una squadra resistente agli urti e continua, metodica nell’incedere, sempre aggrappata al risultato. E poi il Milan ha soltanto il campionato, non disperderà energie né rischierà infortuni altrove, in Europa o in Coppa Italia, e questo è forse il più rilevante dei vantaggi. Altro particolare: Allegri di scudetti ne ha vinti sei, cinque con la Juve e uno con il Milan, sa come maneggiare i momenti critici e massimizzare i periodi buoni. Chivu è alla prima esperienza sulla panchina di una grande.

Il Milan è l’opposto dell’Inter. Non aggredisce l’avversario né lo circuisce con il palleggio. Aspetta il varco e il momento giusti. Il calcio di Allegri privilegia l’attenzione difensiva, anche se è la Roma di Gasperini ad aver incassato il minor numero di reti, appena 13, seguita dal Como con 16, segno che si possono tenere insieme offensivismo e sicurezza. Il Milan di gol ne ha presi 17, due meno dell’Inter, una differenza minima, però a suo modo significativa".