Pasotto: "Allegri ha modificato l'area ristorante riservata alla squadra: da questa stagione c'è una tavolata unica"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando alcuni retroscena da Milanello e dal piano di Allegri: "La squadra ha sicuramente dei limiti per tenuta complessiva nell'arco dei novanta minuti (non dal punto di vista atletico, comunque), ma lo spogliatoio è sotto controllo e ben gestito da tecnico e senatori. Rispetto alla scorsa stagione, siamo agli antipodi. Ora, però, con l'Inter che prova a scappare e la lotta per le prime quattro posizioni destinata a farsi sempre più cruenta, occorre evitare qualsiasi distrazione. In modo da arrivare a marzo, come ripete sempre Allegri, nelle migliori condizioni possibili in vista dello sprint finale. Insomma, Max gioca di tattica e in difesa - come d'abitudine - anche nella pianificazione del programma di lavoro settimanale.

D'altra parte il tecnico rossonero nell'ambito di Milanello ha dato un'impronta forte sin dal suo arrivo. Per esempio ripristinando il ritiro pre partita nel centro sportivo rossonero prima delle gare casalinghe (quando il giorno successivo si gioca la sera), oppure modificando l'area ristorante riservata alla squadra: da questa stagione c'è una tavolata unica, il tempo dei gruppetti è terminato. Nel bene e nel male, la squadra agli occhi di Max deve restare un corpo unico".