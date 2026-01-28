L'operazione, tornare col Milan, andare al Mondiale: Gimenez sogna Usa-Messico 2026

Intervistato da ESPN, Santiago Gimenez ha parlato così di Christian Pulisic, suo compagno di squadra al Milan:

Giochi al fianco di Christian Pulisic al Milan e siete diventati grandi amici. Ti ha aiutato durante l’infortunio o la rivalità USA-Messico è troppo forte?

"Questa è sempre una discussione nello spogliatoio con tutti. Ci fanno battute o ci chiedono: “Chi è più forte, USA o Messico?”. Io inizio a dire Messico, Pulisic inizia a dire USA ed è una lotta nello spogliatoio, ma sempre con affetto! Se giochiamo una partita con le nostre nazionali, siamo nemici, siamo rivali. Ma nello spogliatoio è uno dei miei migliori amici. Siamo sempre insieme e spero che, se non gioca contro il Messico, faccia bene. Ma se gioca contro il Messico, ovviamente se devo fermarlo, lo faccio! Ma è stato davvero un grande amico in questo momento difficile. Abbiamo molte cose in comune. Ci piace la NFL: lui tifa Jets, io Dolphins. A volte vado a casa sua, facciamo un barbecue e guardiamo la NFL. Quindi è un ottimo compagno di squadra, un buon amico, ma alla fine, se indossa la maglia degli USA, è un rivale".

Come valuti le possibilità del Messico e degli Stati Uniti al Mondiale?

"Giocare un Mondiale nel tuo Paese è incredibile, e noi abbiamo questa opportunità. Le nostre famiglie saranno lì: è la nostra gente, il nostro stadio, il nostro Paese, quindi dobbiamo essere forti e lo saremo. Penso che gli Stati Uniti abbiano una nazionale molto forte. Credo che possano arrivare magari ai quarti di finale. Sono forti. Mi piacerebbe giocare contro gli USA al Mondiale per la rivalità che il calcio porta con sé, e i tifosi lo adorano. Per noi è stato fantastico vincere la Gold Cup l’anno scorso, perché la nostra rivalità è iniziata tanto tempo fa e continua ancora. So che i tifosi amano molto battere gli USA, quindi siamo stati molto felici di vincere la Gold Cup contro di loro".