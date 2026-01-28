Ramazzotti: "Modric lo ha detto a caldo e la sua analisi è condivisa: lo spogliatoio, nonostante il -5 dall’Inter, non è scarico"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Il pareggio contro la Roma non ha scalfito le certezze del Milan. Il giorno dopo l’1-1 all’Olimpico resta l’amarezza per una partita che, visto come si era messa, poteva e doveva essere vinta. Senza il rigore concesso per il tocco di mano di Bartesaghi, in Allegri e nei suoi uomini c’è la convinzione che i giallorossi non sarebbero riusciti a segnare. Modric lo ha detto a caldo e l’analisi dell’ex Pallone d’oro è condivisa dallo spogliatoio che comunque, nonostante il -5 dall’Inter, non è scarico. La linea è quella dettata dal tecnico di Livorno ovvero "l’obiettivo è un posto nella prossima Champions", ma è difficile pensare che gente abituata a vincere come Modric, Rabiot, Nkunku, Pulisic e Loftus-Cheek o come i rossoneri che hanno festeggiato l’ultimo tricolore del Diavolo (Maignan, Leao, Tomori, Gabbia e Saelemaekers) si accontenti.

L’input resta quello di fare più punti possibile e, se l’Inter frenerà, essere pronti a tutto. L’unico modo per riuscirci, però, è sistemare le cose che in questo momento non vanno e che hanno frenato il passo di un Milan reduce da ventuno risultati utili di fila, ma tre volte costretto al pari negli ultimi cinque turni. Troppi per sognare la seconda stella, ma con sedici giornate da giocare, nessuno alza bandiera bianca".