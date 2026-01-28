Padovano non crede nelle possibilità della Juventus di riprendere il Milan in classifica

L'ex calciatore Michele Padovano è intervenuto a TMW Radio e ha parlato così della Juventus:

Juve, tante certezze invece con Spalletti:

"E' vero, è quella che è migliorata di più. E' migliorata tanto, verticalizza di più, crea di più, prende pochi gol. Bisogna fare i complimenti, è intervenuto in maniera decisiva a livello tattico e soprattutto sulla testa dei giocatori, che non riuscivano a mettere in campo le loro qualità. Vedi McKennie, che ogni anno è con la valigia in mano ed è sempre determinante invece. Credo abbiano trovato un grande jolly".

Dove può arrivare questa Juve?

"Sarà un'annata difficile, hanno aggiustato l'allenatore ma non è una squadra pronta per lottare nei vertici. Deve entrare tra le prime quattro e poi strutturarsi con giocatori esperti che possono aiutare i giovani a crescere. Riprendere il Milan? Credo sia difficile, per me deve avere come obiettivo il quarto, che è molto importante. Poi se cominciano a mollare quelle davanti, a cui non credo, può pensare a qualcosa di più".