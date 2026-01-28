Dazn rivela le cifre: oltre 100mila utenti oscurati in Italia, tutti identificati, e una rete di migliaia di rivenditori

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Oltre 100mila utenti oscurati in Italia, tutti identificati, e una rete di migliaia di rivenditori, talmente estesa da superare quella dei giganti del fast food. L'operazione 'Switch off' mostra una realtà che il nostro settore conosce bene e che oggi, numeri alla mano, non si può più minimizzare". E' il commento del ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi, all'operazione internazionale di contrasto al cybercrime e alla pirateria audiovisiva. "Chi alimenta il mercato delle Iptv illegali non 'aggira un abbonamento': finanzia un sistema criminale sofisticato e globale, che ricicla denaro ed evade il fisco - prosegue Azzi -.

Ringraziamo la Procura e la Polizia Postale di Catania, insieme a tutte le autorità italiane e internazionali coinvolte, per il lavoro svolto con determinazione. Consumare contenuti da piattaforme illegali non è un gesto immateriale: i rischi sono concreti e includono conseguenze penali, frodi e compromissione di dati personali e finanziari". (ANSA).