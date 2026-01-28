Il debito verso Elliott ammonta a 557 milioni: una volta saldato, Singer e Mitchell lasceranno il CdA del Milan
Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dopo che Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, avrà saldato il debito (557 milioni di euro circa) con Elliott, "si procederà con la nomina del nuovo CdA, che vedrà l’uscita delle figure in quota Elliott – Dominic Mitchell e Gordon Singer – e l’ingresso di nuovi membri come previsto dallo statuto, ma non necessariamente legati a Comvest. La definizione dell’operazione è prevista nei prossimi giorni".
I colleghi confermano le anticipazioni degli ultimi giorni: non ci saranno stravolgimenti a livello dirigenziale, con le conferme di Giorgio Furlani da amministratore delegato e di Paolo Scaroni da presidente.
