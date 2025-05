Bianchin spiega: "Non aspettatevi risposte nei prossimi due o tre giorni per il direttore sportivo"

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su gazzetta.it sulla sclelta del nuovo direttore sportivo del Milan: "Quando deciderà il Milan sul direttore sportivo? A fine stagione. Non aspettatevi risposte nei prossimi due o tre giorni. Non c’è ancora una decisione ma i giorni per lavorare saranno questi. Il Milan tornerà all’Olimpico per giocare contro la Roma in campionato, poi chiuderà in casa contro il Monza, intanto prenderà le sue decisioni. Quando la Serie A finirà, sarà quasi giugno e, a quel punto, solo a quel punto, ci saranno annunci sul direttore sportivo".

LA SITUAZIONE

Bastano due parole per descrivere quello che dovrà succedere da qui alle prossime settimane dalle parti di via Aldo Rossi, di Milanello e di tutti i luoghi cruciali del mondo rossonero: rivoluzione Milan. Queste sono anche le parole che il Corriere della Sera questa mattina ha scelto per descrivere la situazione del Diavolo che poche volte come quest'anno è stato ferito così nella sua storia, anche più della recente banter era in cui almeno non si spendevano 120 milioni e le aspettative erano di conseguenza molto basse.

Dirigenza e allenatore

La rivoluzione rossonera deve mettere al centro una sola cosa, la più importante di tutte: il Milan. Per questo è necessario che si parta con la sistemazione di chi quest'anno ha rovinato il club, la dirigenza. Sarà cruciale per prima cosa trovare un direttore sportivo, una figura che capisca di calcio e che sappia muoversi nell'area tecnica, sul mercato, nel rapporto con allenatore e giocatori. Quest'ultimo aspetto, quest'anno, è mancato completamente. La decisione sul Ds non si può rinviare: i nomi sono sempre gli stessi D'Amico, Tare e anche Sartori. Da qui sarà cruciale poi la scelta dell'allenatore che l'anno scorso è stata semplicemente imbarazzante: non tanto per il nome (Fonseca) ma per come il club sia tornato clamorosamente sui propri passi dopo aver fatto la sua scelta (Lopetegui). Per il Milan che verrà nessuna illusione su Conte, il tecnico sarà azzurro e al momento i tre candidati sono Sarri, Allegri o Italiano.