Biasin fa notare: "I benissimo informati sostengono che Tare abbia un grande rapporto con l’agente di Motta"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sulle prossime scelte del Milan: "La questione Milan resta intricata. Tare è arrivato, un tassello importante è finalmente andato a posto. Ma l’allenatore? Nelle ultime ore rimbalza forte il nome di Thiago Motta, i benissimo informati sostengono che il nuovo ds abbia un grande rapporto con l’agente dell’ex Juve e che lo abbia già contattato per farci due chiacchiere. Vero? Forse. Di sicuro la priorità resta Vincenzo Italiano, corteggiato come pochi anche nelle ultime ore. Riuscirà il buon Igli a strapparlo al Bologna? Lo scopriremo prestissimo".

LE ULTIME SULL'ALLENATORE DEL MILAN

Raramente si è visto un valzer delle panchine in Serie A più movimentato di quello che si sta preparando in questi giorni, subito successivi al termine del campionato. Sono molte le incognite per quasi tutti i club di prima fascia e sono ancora poche le squadre arrivate a risolvere il rebus. Anche il Milan si ritrova in questa posizione con il nuovo direttore sportivo Igli Tare chiamato a questa prima importante scelta che indirizzerà i suoi tre anni di progetto rossonero.

Il Milan ci prova per Allegri

Dopo che negli ultimi giorni il focus si era spostato da Vincenzo Italiano - in trattativa con il Bologna - a Motta e Mancini, nella giornata di oggi il nome che viene portato in palmo di mano dalla Gazzetta dello Sport per il futuro del Diavolo è quello di Massimiliano Allegri. Secondo quanto viene riportato il profilo del tecnico livornese sarebbe quello ideale e quello che il club sta cercando. È un allenatore italiano, conosce molto bene il campionato, ha un passato importante tra le mura di Milanello, soprattutto è un vincente. Sei Scudetti, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane più due finali di Champions League. In questo senso il Milan, scrive la rosea, sarebbe felice di riaccoglierlo tra le sue braccia e anche disposto a fare uno sforzo economico.

Dipende da Conte

L'idea del club rossonero è quello di portare sulla panchina un profilo forte che sappia dare la sua identità a un gruppo che è apparso spaesato per troppo tempo durante questa stagione che si è conclusa. Per Igli Tare si tratta di una prima scelta, dal momento che l'albanese lo considera il meglio insieme a Conte in Italia: sul piatto si può mettere un contratto triennale, proprio come quello del nuovo dirigente. E proprio Antonio Conte sarà cruciale per gli sviluppi futuri della storia. Max Allegri, infatti, è tentato anche dal Napoli che lo ha contattato e bloccato in caso di addio del tecnico pugliese. Il Milan deve muoversi con scaltrezza ma soprattutto con rapidità se vuole battere la concorrenza e assicurarsi (a più di dieci anni di distanza) Max.