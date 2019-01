Biasin: "Juve-Milan con Higuain in mezzo: ma i rossoneri si meritano di più (e le voci su Piatek…)"

Allora. Tutti dicono “Higuain ha il malumore”. E molti lo giustificano. Dicono: “Magari segna in Supercoppa e ritrova gli stimoli per restare al Milan”. Basta, non diciamo cazzate. Higuain ha il malumore? Ma stiamo scherzando? Sembra che sia tutto normale. Ma vi pare? Il 2° giocatore più pagato in serie A che dopo 4 mesi si stufa perché sperava che il Milan fosse più forte. Perché se i rossoneri non arrivano quarti non lo riscattano. Perché vuole tanto andare da Sarri. Leonardo dice “deve pedalare”. Beh, ha ragione. Basta con le giustificazioni, basta con “è comprensibile”. Non è comprensibile niente di niente. E, soprattutto, non è normale pensare che Gattuso debba preparare una partita importante come quella di domani sapendo che potrebbe essere l’ultima con l’argentino, in attesa di non si sa quale rimpiazzo. Morata? Piatek (avviate le trattative)? Qualcun altro? Ma cos’è, una barzelletta? Oh, stiamo parlando del Milan e stiamo parlando del 2° calciatore più pagato della serie A. Sapete qual è la verità? Per lunghi mesi abbiamo parlato di proprietà forte e di dirigenti forti e probabilmente è così davvero, ma il dato di fatto è che, ad oggi, l’unico vero punto di riferimento per i tifosi del Milan è proprio il tecnico che qualcuno voleva cacciare perché “inadatto per puntare in alto”. L’attaccante “adatto”, invece, vuole andare via perché si aspettava una situazione diversa. Però magari domani farà gol è tutti diranno “beh, bravo, fa bene ad andare dove può vincere”. Robe da matti.