Biasin: "La sensazione è che all'interno del club convivano due Milan diversi"

vedi letture

Il casting per il nuovo Ds del Milan continua a rimanere un rompicapo senza soluzione per il club rossonero che non ha ancora deciso su quale candidato puntare con forza. Nel frattempo che si arrivi alla scelta, il tema rimane uno dei preferiti di discussione nei salotti sportivi e negli editoriali giornalistici. Come quello di Fabrizio Biasin che oggi ha scritto, come di consueto il mercoledì, il suo Editoriale per Tuttomercatoweb.com. Di seguito il suo pensiero sul tema direttore sportivo.

Il parere di Biasin sulla questione Ds: "Cardinale vuole Paratici, lo ha incontrato. Di nuovo. E se lo ha incontrato Cardinale significa che resta il prediletto del Milan per rivestire il ruolo del Ds. E allora cosa sta facendo Furlani? Perché incontra Tare? Perché pensa a D’Amico? Domande senza risposta. O meglio, la sensazione è che all’interno del club continuino a convivere due Milan diversi, con linee guida diverse. Il problema è che il Milan è uno solo e avrebbe bisogno da subito di costruire il suo futuro. Con quale allenatore? Qui diciamo Allegri.