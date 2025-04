Jovic oggi ancora a parte. Per Sky tra domani e dopodomani può tornare in gruppo

Oggi il Milan è tornato ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Sergio Conceiçao post vittoria di domenica contro il Venezia, un 2-0 deciso da Pulisic e Santi Gimenez.

Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport, racconta che anche oggi Luka Jovic non si è allenato a causa della lombalgia acuta che gli ha fatto saltare proprio la sfida contro i lagunari. Da Milanello però c'è l'intenzione di riportarlo in gruppo tra domani e dopodomani, con l'obiettivo di averlo al meglio, così come tutta la squadra, per la finale di Coppa Italia del 14 maggio.