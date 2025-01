Biasin: "Milan e Juventus non si possono permettere il pareggio. Devono fare qualcosa di più, anche al costo di perderla"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia Raddoppia', il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua su Juventus-Milan e per chi delle due squadre la partita dello Stadium sarà più decisiva in ottica quarto posto:

"C'è una delle due che secondo me non può permettersi il pareggio. Il pareggio non sarebbe un risultato brutto, mai, in una partita così importante da sempre. Però proprio per quello che è successo fino ad adesso in campionato, la Juventus rischia di non poterselo permettere il pareggio. L'altro giorno ha giocato veramente una bella partita a Bergamo, e un pareggio a Bergamo di quel tipo dovrebbe farti dire 'Bah, bravi, bravi, bravi!'. In realtà, quel numero che continua ad aumentare, 11, 12, 13...se arriva un altro pareggio, io, a livello mediatico, cominciano a dirti che questa Juve sa solo pareggio. Non perde mai, ma così è un disastro. Io credo che la Juventus invece, per una volta, dovrebbe mollare gli ormeggi da un certo punto di vista. Cioè andare a vincere anche a costo di perdere. Sblianciarti un po'. Perché io penso che invece debba essere la partita della svolta".

Sulla corsa al quarto posto: "Poi credo che in un modo o nell'altro sia una che l'altra in Champions ci vanno. Detto che secondo me ci sarà anche il quinto posto, poi vedremo, non lo sappiamo. Per me alla fine non è tanto quello il problema, che poi il potenziale tutte e due le squadra lo hanno, ed anche alto. Non ho nessun dubbio su questa cosa. Però, nel caso specifico, questa partita è importante per dare spirito ad una stagione che fino a questo momento è stata deludente per l'una e per l'altra. Cioè io quello che dico: nessuna delle due si può permettere il pareggio secondo me. Tutte e due devono sforzarsi, anche al costo di perderla, di fare qualcosa di significativo".