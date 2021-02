Biasin: "Milan, il forte segnale post-Crotone"

Ecco, per lo scudetto, oltre alle due litiganti, c’è il Milan, ben aggrappato alla sua prima posizione. I rossoneri non tremano e questo è un dato di fatto. Il match col Crotone era certamente facile, ma è stato affrontato col piglio di chi sa che i punti “scontati” lo sono solo dopo il fischio finale. Tocca fare un passo indietro: il qui presente, anche di recente, continuava a credere che l’obiettivo maximo del Milan fosse il quarto posto. E invece no. La reazione in campionato alla scoppola contro l’Atalanta (vittoria + vittoria) è la riprova che quel gruppo lì ha maroni trapezoidali.