Biasin: "Se Ibrahimovic arriva e ti difende la scelta Fonseca ti permette di guadagnare tempo, perché te l'ha detto lui"

Nel corso dell'appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Zlatan Ibrahimovic, che giovedì scorso si è presentato a tifosi ed addetti ai lavori per la prima volta nelle vesti di dirigente. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan aveva bisogno secondo me dopo un mese di silenzio, perché non parlava nessuno, di qualcuno che difendesse questa scelta, che è una scelta molto contestata. Sulla piazza tanti sono scettici rispetto a quello che può fare Fonseca. Se Ibrahimovic arriva e ti dice "Noi l'abbiamo scelto perché pensiamo che sia l'ideale per noi e farà anche un calcio dominante", comunque sia ti permette di guadagnare tempo secondo me una dichiarazione del genere, perché te l'ha detto Ibra".