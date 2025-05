Biasin sulle parole di Boban: "Avrebbe potuto scegliere un altro momento"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Fabrizio Biasin ha parlato anche di Milan soffermandosi in modo particolare sulle pesanti parole che Zvonimir Boban ha rilasciato sul canale YouTube di Milan Hello (leggi qui l'intervista completa - Parte 1, Parte 2):

"[...] Due cose sul Milan

Boban è uno che quando entra in casa fa rumore e se per caso entra in Casa Milan, anche di più… È fatto così, va dritto al punto e non si esprime mescolando eloquio a metafore melense. Pensa a quello che dice e dice quello che pensa: ce ne fossero come lui… il punto è che oggi il Milan si gioca una finale di Coppa Italia, non la massima ambizione per un club così glorioso, ma pur sempre un obiettivo da cui si può ripartire con slancio. Ecco, forse Zorro avrebbe potuto scegliere un altro momento: non gli sarebbe mancata occasione per esprimere il suo comprensibile (e condivisibile!) punto di vista sul club che lo ha reso grande e che porta dentro il cuore [...]".