Reijnders sul cambio di allenatore: "Ci ha aiutato a capire cosa stesse succedendo"

Intervistato dai colleghi del The Athletic, il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders, autore di una stagione incredibile da 15 gol in tutte le competizioni, ha presentato la finale di Coppa Italia contro il Bologna che andrà in scena questa sera allo stadio Olimpico di Roma,

Sul passaggio da Fonseca a Conceiçao

"È sempre diverso quando arriva un nuovo allenatore, perché ha una visione diverse su come vuole giocare e deve trasmettere le sue idee ai calciatori il più velocemente possibile. Ma sì, per noi è stata una discussione su cosa stesse succedendo. A volte siamo stati sfortunati. A volte non eravamo presenti dall'inizio della partita. E ci sono cose che abbiamo dovuto sviluppare molto meglio e molto più velocemente".

Sulla finale contro il Bologna

"Sono una squadra complicata da affrontare. Giocano uno contro uno per tutto il campo, quindi dobbiamo fare tanti movimenti durante la partita. Oltre a questo hanno anche tanta qualità palla al piede. Hanno esterni che stanno giocando bene, però noi non dobbiamo scendere in campo ed avere pauradel Bologna. Siamo il Milan e dobbiamo dimostrarlo".