Galliani-show dopo l'assemblea: "Mi chiedono per chi tifo: dopo 31 anni per chi dovrei tifare?

Questo pomeriggio, in occasione della finale di Coppa Italia che si giocherà allo stadio Olimpico tra Milan e Bologna, presso la sede capitolina del CONI si è tenuta l'assemblea di Lega Serie A. Per il club rossonero ha partecipato Scaroni che non le ha mandate a dire a Boban (leggi qui). Presente anche l'ex dirigente del Diavolo, ora al Monza, Adriano Galliani che intercettato dalle telecamere e dai giornalisti presenti ha parlato anche della partita di questa sera. Diversi i tifosi rossoneri che hanno travolto con loro affetto Galliani, che gli hanno chiesto foto e ne hanno invocato il ritorno.

Due parole sul Milan stasera...

"Forza Milan! Non è che posso cambiare squadra, evidentemente... Quindi è ovvio che tiferò il Milan. Mi chiedono per chi tifo: ma dopo 31 anni per chi dovrei tifare?"

Ha incontrato qualcuno del Milan?

"Solo Scaroni e Furlani"

Come lo vede Ancelotti con il Brasile?

"Molto bene, molto bene. L'ho sentito Carletto ed è molto felice. Il Brasile è la squadra del mondo"