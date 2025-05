Sinner: "Sarò all'Olimpico per Milan-Bologna. Mi è mancato, mi godrò ancora di più il momento"

Intervenuto in conferenza stampa dopo aver battuto per 2 set a 0 (7-6/6-3) l'argentino Cerundolo nei Round of 16 degli Internazionali di Tennis di Roma, Jannik Sinner ha non solo commentato la propria prestazione che gli è valsa l'accesso ai quarti di finale, ma anche parlato della finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra il Milan, Club di cui è tifosissimo, ed il Bologna.

Sarai all'Olimpico a vedere il tuo Milan?

"Si. Si (ride, ndr)".

Ti mancava partecipare ad una partita così importante?

"Beh certo. Sai io ho deciso di giocare a Tennis quando avevo 14 anni, quindi se non sei nel mondo del Tennis per 2/3 mesi va bene. Sicuramente non è la cosa che vorrei fare in quel momento lì, è successo, però lo devi accettare. Invece sono una persona molto sportiva, mi piace vedere altri sport. Ho sofferto un pochettino questo, di non andare allo stadio, di non vedere il mio amico che fa Milano-Sanremo in bici, la gara, come Antonio che guida le macchine. Ho sofferto un pochettino, oramai è passato e mi godo ancora di più il momento".