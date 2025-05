Cannavaro sulla finale di Coppa Italia: "Il Milan per riscattarsi, il Bologna per scrivere la storia"

Intervenuto a margine dell'evento 'Charity Gala Dinner' organizzato dalla Lega Serie A ieri sera a "Villa Miani", l'ex allenatore della Dinamo Zagabria Fabio Cannavaro ha parlato della finale di Coppa Italia in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra il Milan di Sergio Conceiçao, squadra che lui ha affrontato e battuto in Champions League, e il Bologna di Vincenzo Italiano: "Cosa vorrebbe dire per le due squadre vincere il trofeo? Il Milan per riscattare una stagione con alti e bassi, Conceicao è un allenatore che in questi anni ha vinto tanto nelle coppe e in campionato e sicuramente dovrà vincere per salvare la stagione. Il Bologna manca da 51 anni in una finale e vuole scrivere una pagina nuova di storia. Sarà bella per questo".

Italiano vuole anche sfatare il dato delle tre finali perse (con la Fiorentina, ndr).

"E' un allenatore che in questi anni ha fatto veramente cose eccezionali. I risultati nel nostro campionato contano, ma il lavoro che ha fatto in questi anni resta".

Cosa vorrebbe dire una vittoria per il Bologna?

"Vincere in provincia, diciamo così, vale doppio. Questi sono trofei che in genere vincono Juve, Milan, Inter, negli ultimi anni il Napoli. Portare a casa la coppa in Emilia varrebbe il doppio".