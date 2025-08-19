Bierhoff: "Maldini mi ha detto che vuole lavorare solo dove può avere un peso decisionale e lasciare un’impronta"

Oliver Bierhoff, ex calciatore del Milan, si è così espresso a La Stampa su Paolo Maldini: "Ogni tanto parlo con Paolo, ovunque servirebbero persone come lui. Gli ho pure consigliato di fare il dirigente in Nazionale, come è capitato a me. Ma lavorare nelle federazioni non è semplice. Maldini ha detto che gli piacerebbe, ma vuole lavorare solo dove può avere un peso decisionale e lasciare un’impronta".

LA ROSA DEL MILAN

Con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle abbiamo di fatto assistito alla piazza pulita del mercato targato Maldini-Massara della stagione 2022/23. Paradossalmente l'unico superstite è l'affare di gran lunga peggiore di quella sessione di mercato ma probabilmente della storia del club, ossia Divock Origi che è fuori rosa già da un anno. Vediamo nel dettaglio gli altri acquisti:

Charles De Ketelaere, acquistato per 37.5 milioni, è stato ceduto dopo un solo anno all'Atalanta. Aster Vranckx ha salutato anch'egli dopo 12 mesi è oggi è ancora al Wolfsburg, dal quale il Milan lo aveva preso in prestito. Sergino Dest, che arrivò a titolo temporaneo dal Barcellona, è oggi un giocatore del PSV Eindhoven mentre Devis Vasquez, arrivato a gennaio, ha risolto il contratto nelle scorse settimane per poi firmare con la Roma. A questi nomi aggiungiamo quelli di Alessandro Florenzi e Junior Messias, che in verità erano arrivati nel 2021 ma che sono stati riscattati solo un anno dopo. Il jolly ex Roma è ancora svincolato mentre il brasiliano è tornato al Genoa dopo qualche giorno da svincolato. A conti fatti, il difensore tedesco si è rivelato l'acquisto più azzeccato: acquistato dallo Schalke 04 per 9.3 milioni, verrà ceduto in Inghilterra per 38 milioni più 4 di bonus, generando un'importante plusvalenza.