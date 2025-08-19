Maignan vola basso: "I primi passi di una lunga corsa"

Maignan vola basso: "I primi passi di una lunga corsa"
di Manuel Del Vecchio

Niente proclami a Casa Milan, meglio volare basso dopo l'ottavo posto della scorsa stagioni. Così a fine partita né Pulisic e né Gabbia si sono sbilanciati sullo scudetto e Maignan, con un post su Instagram, li ha seguiti a ruota: "I primi passi di una lunga corsa", scrive il portiere rossonero dopo il 2-0 inflitto ai pugliesi a San Siro.

Il francese è stato per lo più inoperoso tranne che per un gran intervento su un tiro da fuori diretto all'incrocio.