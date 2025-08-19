Il Giornale: "Il Diavolo non fa ancora paura per colpa della difesa"
L'edizione odierna de Il Giornale in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Il Diavolo non fa ancora paura per colpa della difesa". Tra le cose viste contro il Bari in Coppa Italia che vanno certamente migliorate c'è la fase difensiva perchè i rossoneri hanno concesso troppi tiri in porta agli avversari: "Come in tutte le partite siamo soddisfatti di alcune cose, meno di altre. Ci hanno tirato troppe volte in porta e non è una cosa che ci piace così tanto" le parole nel post-partita di Marco Landucci, vice di Allegri.
IL TABELLINO DEL MATCH
MILAN-BARI 2-0
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (36'st Okafor), Fofana, Ricci (21'st Modrić), Loftus-Cheek (21'st Jashari), Estupiñan; Pulisic (21'st Musah), Leão (18' Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze. All.: Landucci (Allegri squalificato).
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (36'st Tripaldelli); Bellomo (7'st Verreth), Braunöder, Pagano (67' Partipilo); Pereiro (7'st Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino; Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.
Arbitro: Arena di Torre del Greco.
Gol: 14' Leão (M), 3'st Pulisic (M).
Ammoniti: 21' Estupiñan (M).
