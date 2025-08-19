Napoli, Hojlund e Vlahovic nella lista di Conte ma su entrambi c’è anche il Milan
Dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku, che dovrà restare fuori per alcuni mesi, il Napoli deve tornare sul mercato per prendere un nuovo attaccante e avrebbe messo nel mirino anche due giocatori seguiti con grande interesse anche dal Milan, vale a dire Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il danese è il primo nome della lista del ds Manna che ha già avviato i primi contatti con il Manchester United.
Il Napoli monitora poi con attenzione anche la situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus. Anche in questo caso c'è però la forte concorrenza del Milan visto che il serbo è da sempre la prima scelta di Massimiliano Allegri. Il club azzurro si è poi informato anche su Nicolas Jackson del Chelsea, pure lui accostato spesso ai rossoneri nelle ultime settimane.
