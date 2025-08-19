Con la cessione di Okafor, il Milan conta al momento 22 giocatori in rosa

Con la cessione di Okafor, il Milan conta al momento 22 giocatori in rosaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10News
di Antonello Gioia

Con la vicinissima cessione di Noah Okafor al Leeds, il Milan conterebbe - al momento - 22 giocatori in rosa così suddivisi:

PORTIERI:  Maignan, Terracciano, Torriani

DIFENSORI: Tomori, Pavlovic, Gabbia, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Estupinan

CENTROCAMPISTI: Modric, Ricci, Jashari, Fofana, Musah, Loftus-Cheek, Jimenez, Saelemaekers

ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Gimenez, Chukwueze