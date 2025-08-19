Caressa: "Allegri al Milan ha una gran voglia di ricominciare"

Fabio Caressa, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del nuovo campionato di Serie A che inizierà il prossimo week-end: "Come mi sto preparando? In estate fondamentalmente mi riposo, con un occhio alle amichevoli per capire come giocheranno le squadre e quale sviluppo possa avere la stagione. Devo dire che quest’anno mi sembra tutto molto confuso... C’è stato pure l’infortunio di Lukaku, è impossibile fare una griglia di partenza, ci sono troppe cose da fare sul mercato. Il Napoli finora è la squadra che si è mossa meglio, ma Juve e Inter devono completarsi, mentre del Milan mi intriga il cambio di posizione di Leao.

Tanti nuovi allenatori? L’attesa c’è, visto che hanno cambiato quasi tutte. Allegri al Milan ha una gran voglia di ricominciare, il dopo Inzaghi per l’Inter, nonostante Chivu sia bravo, resta un grande punto interrogativo, Gasperini alla Roma è un’altra cosa da valutare, Sarri con la Lazio ha la rosa completa dal primo giorno di ritiro e per uno che come lui lavora tanto sui meccanismi è importante: mi aspetto una partenza forte”.

