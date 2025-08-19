Il CorSport sulle cessioni del Milan: "Jackpot Tare: 200 milioni"
"Jackpot Tare: 200 milioni": titola così stamattina il Corriere dello Sport in merito al mercato in uscita del Milan. Il nuovo ds Igli Tare, in carica solo da fine maggio, ha lavorato parecchio anche sulle cessioni, che finora hanno portato nelle casse milaniste 165,5 milioni (compresi i prestiti onerosi), che in caso di bonus e controriscatti può arrivare a 200 milioni (cifra che può salire a 220 milioni con l'imminente cessione di Noah Okaforal Leeds).
Queste tutte le cessioni chiuse questa estate dal Milan:
Francesco Camarda (attaccante - Lecce), prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Tijjani Reijnders (centrocampista - Manchester City), titolo definitivo
Kevin Zeroli (centrocampista - Monza), prestito secco
Pierre Kalulu (difensore - Juventus), titolo definitivo
Marco Pellegrino (difensore - Boca Juniors), titolo definitivo
Alessandro Florenzi (difensore), fine contratto
Luka Jovic (attaccante), fine contratto
Theo Hernandez (difensore - Al-Hilal), titolo definitivo
Lapo Nava (portiere - Cremonese), titolo definitivo
Marco Sportiello (portiere - Atalanta), titolo definitivo
Tommaso Pobega (centrocampista - Bologna), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Emerson Royal (difensore - Flamengo), titolo definitivo
Devis Vasquez (portiere - svincolato), risoluzione contrattuale
Lorenzo Colombo (attaccante - Genoa), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Christian Comotto (centrocampista - Spezia), prestito secco
Mattia Liberali (trequartista - Catanzaro), titolo definitivo
Filippo Terracciano (difensore - Cremonese), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Warren Bondo (centrocampista - Cremonese), prestito secco
Alvaro Morata (attaccante - Como), prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni
Malick Thiaw (difensore - Newcastle United), titolo definitivo
Vittorio Magni (difensore - Cesena) prestito con diritto di riscatto
Marko Lazetic (attaccante - Aberdeen) titolo definitivo
