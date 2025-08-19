Per Biasin e Pastore lo Scudetto lo vincerà il Milan. Trevisani crede nella conferma del Napoli

All'interno della newsletter Sciuscià di Cronache di Spogliatoio, vi sono le griglie per la Serie A 2025/26 di alcuni degli opinionisti della testata. Eccoli di seguito:

Riccardo Trevisani - Scudetto: Napoli. Champions League: Inter, Milan, Juventus. Europa: Roma, Bologna, Fiorentina

Fabrizio Biasin - Scudetto: Milan; Champions League: Inter, Napoli, Juventus/Como; Europa: Juventus/Como, Roma, Fiorentina

Giuseppe Pastore - Scudetto: Milan; Champions League: Napoli, Inter, Roma/Como; Europa: Roma/Como, Juventus, Fiorentina

Fernando Siani - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Fiorentina, Como

Marco Cattaneo - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Juventus; Europa: Roma, Bologna, Fiorentina

Stefano Ferrè - Scudetto: Inter; Champions League: Napoli, Juventus, Milan; Europa: Roma, Fiorentina, Lazio

Emanuele Corazzi - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Como, Bologna

LE PAROLE DI BIASIN

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo oltre che nelle sue ultime due settimane e mezzo: la conclusione è prevista per il 1° settembre alle ore 20. Sono tante le trattative ancora in piedi e in generale le situazioni ancora molto intricate, tra cessioni, acquisti e giocatori in scadenza di contratto. Delle operazioni più rilevanti ha parlato nel suo consueto Editoriale del mercoledì sulle colonne di Tuttomercatoweb.com il giornalista Fabrizio Biasin, concentrandosi anche su alcune questioni legate al Milan.

Il pensiero di Biasin sull'affare Dusan Vlahovic: "Dusan Vlahovic: le offerte nel suo caso tardano ad arrivare e non è escluso che il giovanotto decida di rimanere in casa Juve a scadenza. La sensazione è che nei giorni roventi del mercato - gli ultimi - da qualche parte il ragazzo si accaserà, ma è anche vero che al momento tutto tace. Il Milan? Possibile che alla fine sia quella la destinazione, ma l’incastro economico in grado di far contenti tutti (soprattutto la Juve che non può chiudere con una minus a bilancio) non è semplice da trovare".