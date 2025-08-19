Coppa Italia, giocati tutti i 32esimi: ecco gli accoppiamenti per il prossimo turno
Ieri sera si sono concluse le partite valide per 32esimi di Coppa Italia. Ecco tutti i risultati:
Empoli – Reggiana 4-1 dcr (1-1) [13′ Gondo (R), 65′ Ilie (E)]
Sassuolo – Catanzaro 1-0 [32′ Doig]
Lecce – Juve Stabia 2-0 [27′ rig. Krstovic, 95′ Kaba]
Genoa – Vicenza 3-0 [40′ V. Carboni, 45′ aut. Benassai, 54′ Stanciu]
Venezia – Mantova 4-0 [15′, 45′ Doumbia, 57′, 89′ Yeboah]
Como – Sudtirol 3-1 [13′ rig. Casiraghi (S), 39′, 40′ Douvikas (C), 42′ Da Cunha (C)]
Cagliari – Entella 6-5 dcr (1-1) [45′ Piccoli (C), 86′ aut. Deiola (E)]
Cremonese – Palermo 4-5 dcr (0-0)
Monza – Frosinone 0-1 [92′ Kvernadze]
Parma – Pescara 2-0 [47′, 65′ Pellegrino]
Cesena – Pisa 1-2 dcr (0-0)
Milan – Bari 2-0 [15′ Leao, 48′ Pulisic]
Cerignola – Hellas Verona 3-5 dcr (1-1) [55′ Bradaric (V), 91′ Miguel Angel (C)]
Spezia – Sampdoria 5-3 dcr (1-1) [34′ Henderson (Sa), 36′ Artistico (Sp)]
Udinese – Carrarese 2-0 [43′ Atta, 59′ Bravo]
Torino – Modena 1-0 [52′ Vlasic]
Questi invece gli accoppiamenti per i 16esimi di finale di Coppa Italia con tra parentesi le avversarie agli ottavi di finale:
Parma – Spezia (Bologna)
Milan – Lecce (Lazio)
Udinese – Palermo (Juventus)
Empoli – Genoa (Atalanta)
Verona – Venezia (Inter)
Torino – Pisa (Roma)
Como – Sassuolo (Fiorentina)
Frosinone – Cagliari (Napoli)
