Biglia non al meglio fisicamente, ma un’altra partita da dimenticare

“Biglia ha giocato malgrado avesse avuto un problema abbastanza serio nei giorni scorsi", ha svelato Stefano Pioli al termine della sfida contro il Napoli ieri sera. Una parziale giustificazione per il regista argentino, autore però di un’altra brutta partita. L’ex Lazio ha perso tanti palloni contro gli azzurri, dando il via ad un paio di contropiedi molto pericolosi. Uno in particolare il Napoli si è trovato addirittura 3 contro 2 in area rossonera, sfociata poi con la simulazione di Elmas su Donnarumma. Ma un’altra partita da dimenticare per Biglia, nonostante il problema fisico che ha dovuto sopportare per scendere in campo.