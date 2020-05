Biglia sul Milan: "La società che c'è oggi è forte e ha le idee chiare"

Lucas Biglia nella sua intervista alla radio argentina "Tanto Por Decir" ha parlato anche del club attuale: "Il Milan sta facendo tutto il possibile per stabilizzarsi, per essere forte economicamente e tornare a essere una potenza europea come lo è stato anni fa. Però non ho dubbi che il Milan tornerà ad essere grande perché la società che c'è oggi è forte e ha le idee chiare, e speriamo che in qualche anno possa tornare a essere quel Milan".