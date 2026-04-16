Biglietti Milan-Atalanta a San Siro: siamo nella vendita libera

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In occasione del primo appuntamento casalingo del mese di maggio, il Milan scenderà in campo contro la Atalanta nel match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A. Sarà lo scontro numero 150 tra le due squadre: il bilancio vede 69 vittorie rossonere, 31 successi bergamaschi e 49 pareggi a completare il computo dei precedenti.

INFORMAZIONI GENERALI

La data e l'ora di Milan-Atalanta non sono state ancora definite.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Atalanta sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di venerdì 10 aprile e fino alle 23.59 di domenica 12 aprile, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare 4 biglietti aggiuntivi nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di venerdì 10 aprile e fino alle 23.59 di domenica 12 aprile, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare 4 biglietti, intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

Vendita libera: dalle ore 15.00 di lunedì 13 aprile e fino a esaurimento delle disponibilità.

PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Atalanta parte da 29€. Già dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio a partire da 24€.

MATCHDAY UPGRADES

Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

Sports Pub post-match access: vivi il post-partita nel nuovo Sports Pub situato all'interno di San Siro, dove l'atmosfera elettrizzante del matchday si fonde con l'accoglienza di un pub in stile inglese, moderno e dalla ricca offerta di cibo e bevande. Il prezzo di acquisto è di 10€.

Tutti i servizi possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Atalanta ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

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