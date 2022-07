Biglietti Milan-Udinese, aperta la prima fase di vendita per l'esordio dei Campioni d'Italia

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Sabato 13 agosto prenderà il via la Serie A 2022/23 e il Milan Campione d'Italia debutterà contro l'Udinese nella sfida in programma a San Siro alle 18.30. I precedenti casalinghi contro i bianconeri alla prima giornata di campionato sorridono ai rossoneri, con uno score di due vittorie e un pareggio nei tre precedenti. L'ultimo risale alla stagione 2002/03, con la 1° giornata che venne però rinviata e giocata a novembre e la partita contro i friulani finita 1-0 decisa da una punizione di Rivaldo al tramonto del match.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Udinese sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuti Vivaticket, nelle seguenti finestre di vendita:

La prima fase è dedicata agli abbonati: si è aperta alle 12.00 di mercoledì 13 luglio e chiuderà alle 23.59 di giovedì 14 luglio. I possessori dell'abbonamento potranno acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi, usufruendo di un listino prezzi dedicato.

La vendita libera, invece, prenderà il via alle 12.00 di venerdì 15 luglio e resterà aperta fino ad esaurimento posti.

PREZZI E PROMOZIONI

Il costo dei biglietti per Milan-Udinese parte da 14€. Gli Under16, accompagnati da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale a 14€ in determinati settori, mentre per Under25 e Over60 prezzi scontati a partire da 19€ in alcune zone dello stadio.

CLUB 1899 ONLINE

Per la 1° di Serie A è attiva la vendita online dei prodotti Premium con Hospitality, a partire da 149€.

In concomitanza con l'apertura di Milan-Udinese, saranno acquistabili, sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione Club 1899, i biglietti Premium con Hospitality per tutte le partite del 2022.