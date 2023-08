Biglietti settore ospiti Inter-Milan: reso noto il prezzo

Il settore destinato ai tifosi del Milan per Inter-Milan del 16 settembre, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società AC Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 49 Euro comprensivo di prevendita. Come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso prezzo sarà applicato alla tifoseria interista al secondo anello verde in occasione del Derby di ritorno. Lo riporta il sito ufficiale dell'Inter.