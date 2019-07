Boban a MN: "Donnarumma tra i primi tre al mondo. Siamo felici con lui, non è detto che la situazione cambierà"

Zvonimir Boban, intervenuto ai microfoni di MilanNews.it durante l'incontro con i giornalisti, ha precisato in merito alle dichiarazioni di Paolo Maldini su Donnarumma: "Ieri Paolo ha detto che noi siamo felici di avere uno tra i primi tre portieri al mondo, il miglior talento al mondo come portiere. Per il momento è così, per il momento significa che la situazione può cambiare, ma non è detto che cambierà. Così io tradurrei le parole di Paolo".