Boban sul proprio lavoro: "Imparo in fretta come si fa"

Nel corso della conferenza di presentazione di Marco Giampaolo, Zvonimir Boban ha parlato del futuro: "Abbiamo una grande sintonia. Sappiamo quale gioco piace a lui. Paolo lavora 27 ore su 24, io 24 ore su 24 e Ricky lavora almeno 26,5 ore. Da una parte è un lavoro nuovo per me, ma dall'altra parte sono dentro nel calcio da tutta la vita. Ho accompagnato e assistito Ricky e Paolo. Ricky conosce tutto e tutti a livello nazionale e internazionale. All'inizio annaspavo, ma ora ci sono. Una volta che li vedo non faccio fatica a capire i giocatori, senza falsa modestia. Mister Giampaolo non ha fatto troppe richieste. Maggior qualità c'è e meglio è per tutti".