Bojinov su Walker: "E' molto forte e ha vinto tutto, con la sua energia ribalterà San Siro"

vedi letture

Valeri Bojinov, ex attaccante tra le tante di Parma e Fiorentina è intervenuto così a Sky Calcio l'Originale, commentando il neo arrivo in casa Milan: Kyle Walker. Queste le sue considerazioni:

"Il Milan si assicura un calciatore forte. Walker ha velocità, aggressività e forza fisica. È un campione che ha vinto tantissimo in Inghilterra, Guardiola credeva molto in lui e si è visto quello che ha fatto lì. Secondo me ribalterà San Siro perché ha tanta energia e importanti caratteristiche per questo Milan".