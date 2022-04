Bologna-Inter si giocherà il 27 aprile: respinto il ricorso nerazzurro

MilanNews.it

Bologna-Inter si dovrà giocare e resta fissata al 27 aprile. È questo il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, le cui Sezioni Unite hanno deciso oggi sui ricorsi relativi a tre partite di campionato. Si dovrà giocare anche Atalanta-Torino, già fissata per l'11 maggio, mentre resta valido il 2-6 di Atalanta-Udinese.

Di seguito il comunicato integrale. "Il Collegio di Garanzia dello Sport - si legge nel testo - ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2022, presentato, in data 21 marzo 2022, dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima; ha, altresi’, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;