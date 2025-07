Bologna, Italiano: "Pobega ha grande dinamismo e una bella struttura fisica, ha anche il vizietto del gol"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si è così espresso sul calciomercato dei felsinei.

Quanto sarebbe contento di un ritorno di Pobega?

“Ha grande dinamismo e una bella struttura fisica, conosce me e l’ambiente e se torna sono davvero contento. Lui ha anche il vizietto del gol e noi dovremo migliorare con i gol dei centrocampisti quest’anno”.

Squadra al completo o manca qualcosa?

“Come numero dobbiamo essere in tanti, perché ho già vissuto l’impegno giovedì-domenica ed è la peggior situazione perché recuperare energie alla partita successiva è complicato. Dovremo essere tanti e tutti coinvolti. Ci dovrà essere il coinvolgimento di tutti i ragazzi”.

Come vive questa fase di mercato?

“So della strategia che ha la società. La prima cessione è stata fatta e in bocca al lupo a Sam per quello che andrà a fare con il Napoli. Perdiamo un grande giocatore, che ha dato grande solidità e che ha fatto 47 partite. Ne è arrivato un altro (Vitik, ndr) che mi sembra a buon punto. Vedremo cosa succederà da qui alla fine, il mercato è imprevedibile. Sono convinto che non ne partiranno tantissimi”.