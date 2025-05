Bologna, Italiano: "Quando ho capito che potevamo vincere la Coppa Italia? Dopo la gara persa col Milan il venerdì prima"

vedi letture

Firmato il contratto che lo legherà al Bologna fino al 2027, Vincenzo Italiano ha raccontato come ha maturato la decisione al Resto del Carlino: "La mia priorità è sempre stata il Bologna, la priorità era parlare con i dirigenti ed ero convinto che sarebbe andato tutto bene. E’ una questione di valori umani e tecnici. Qui c’è grande voglia di restare su livelli alti, la squadra è forte, sennò non vinci una Coppa Italia. Qui ho conosciuto persone che mi hanno fatto stare bene, da Saputo ai dirigenti, passando per ognuno che lavora a Casteldebole. E poi il rapporto che ho costruito con i ragazzi: questo per me vale tanto".

Quando ha capito che l’avrebbe potuta alzare, quella Coppa?

"Dopo la gara persa col Milan il venerdì prima. La sfida di San Siro ci ha permesso di fare delle valutazioni: abbiamo tenuto a riposo qualcuno, siamo andati all-in sulla finale".

Il messaggio più bello che ha ricevuto dopo la vittoria?

"Ne ho ricevuti una marea. Uno che mi ha fatto immenso piacere è stato quello di Pirlo. Con Andrea ci conosciamo dal corso per allenatori, ma non siamo amici storici. Però mi ha fatto emozionare. Lui è una persona straordinaria, ha vinto tutto. Ma forse un po’ si è immedesimato in me".