Bologna, Mihajlovic costretto a fermarsi: ha bisogno di una terapia d'urto

Ore d'ansia per Sinisa Mihajlovic e per il mondo del calcio. L'allenatore del Bologna è costretto a fermarsi per gravi motivi di salute, così sostiene il “Corriere dello Sport” in un articolo a firma di Ivan Zazzaroni. Gli esami clinici, scrive il quotidiano sportivo, evidenziano l’urgenza di una terapia d'urto per il tecnico serbo 50enne ex di diverse squadre di serie A, tra cui anche il Milan.