Bologna-Milan 0-0: zero gioco, zero occasioni, altra chance sprecata

Altro giro, altro passo falso. Il Milan spreca un’altra grande occasione e non va oltre lo 0-0 sul campo di un modestissimo Bologna. Una prova ampiamente insufficiente, quella offerta al Dall’Ara dei rossoneri, mai in grado di impensierire Skorupski nell’arco dei novanta minuti. Squadra senza idee, senza geometrie, senza gioco. I rossoblù difendono con tanti uomini soffrendo pochissimo. Dall’altra parte, il Milan fa tanto possesso palla, ma senza tentare mai la giocata in verticale. Suso non incide, Calhanoglu non entra mai in partita, Higuain mette in mostra il solito nervosismo. Nella ripresa, poi, l’espulsione per doppio giallo di Bakayoko spegne definitivamente la verve (a dire il vero abbastanza scarsa) degli ospiti, che portano a casa un misero punto contro una delle squadre più in difficoltà del campionato. E contro la Fiorentina mancheranno sia Bakayoko che Kessié (diffidato e ammonito).