Bonan: "Ieri il Milan mi ha deluso sotto l'aspetto del carattere"

Alessandro Bonan, giornalista, si. è così espresso a SkySport sul Milan: "Ieri il Milan mi ha deluso sotto l'aspetto del carattere. Il Bologna non si è solamente chiuso. Il Milan ha il difetto di addormentarsi un po' e di esprimersi al meglio sul campo... Si vede Leao che è un po' superficiale, Messias che non è in palla da subito, Giroud fa la sponda e poco altro e non viene sfruttato a sufficienza. Ieri sotto ritmo, li vedevo rallentare ieri e tornare indietro: per vincere queste partite serve una marcia in più. Non so se il Milan si sia un po' seduto. Il pubblico e le vittorie di Inter e Napoli avrebbero dovuto dare una spinta in più a questa squadra, ma non è di questo la colpa: il Milan non ha pagato l'emozione".