Bonan: "Non voglio esagerare, ma per il Milan servirà quasi un'impresa a Roma"

"Il risultato dell'andata mi ha sorpreso, mi aspettavo un Milan diverso e invece ha subito tutto della Roma, la sua aggressività e organizzazione. Giovedì mi aspetto una reazione di orgoglio e di personalità, contro il Sassuolo hanno giocato con la testa all'Europa League. Non vorrei esagerare ma siamo quasi al limite dell'impresa per il Milan, se Pioli riesce in questa impresa rimette se stesso ben piantato nella panchina del Milan".

Ha parlato così il giornalista e conduttore televisivo, Alessandro Bonan nel corso dell'edizione di Sport 24 today a Sky Sport.