Bonanni: "Il Milan deve approcciare l'Europa League con l'ambizione di vincerla. Può essere snodo fondamentale"

Il Milan ha battuto 1-0 il Napoli ieri sera a San Siro e si appresta a debuttare in Europa League contro il Rennes giovedì 15 febbraio. Riguardo al successo targato Milan contro il Napoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista. Ecco le sue parole:

Ora c’è il Rennes in Europa League. Come deve approcciare il Diavolo alla competizione?

“Con l’ambizione di vincerla o, comunque, di attivare fino in fondo. Credo rappresenti uno snodo fondamentale per la stagione del Milan”.