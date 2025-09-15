Bonanni: "Il Milan non mi ha entusiasmato: ha battuto un buon Bologna, ma rimane un interrogativo"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni, ai microfoni di TMW Radio, ha rilasciato queste parole: "Quanto pesa la sconfitta contro la Juventus per l'Inter? Con la Juventus l'Inter non meritava minimamente di perdere. I bianconeri hanno vinto la partita con gli episodi, come spesso capita nel calcio moderno. L'Inter ha avuto in mano il pallino del gioco e ha fatto la partita nella metà campo avversaria. Non vedo un'Inter in crisi e non vedo una squadra che non segue l'allenatore. Sicuramente prendere così tanti gol è un problema e sei punti di distacco dalla vetta impongono di non poter perdere più. Il Napoli è superiore, ma comunque li metto subito dietro.

Tra Juventus e Milan chi mi ha dato più l'impressione di potersi candidare ad anti-Napoli? Personalmente la Juventus contro l'Inter non mi è piaciuta e ad oggi non la vedo come competitor, anche se con i risultati sta dimostrando qualcosa. Il Milan anche non mi ha entusiasmato; ha battuto un buon Bologna ma rimane un interrogativo. Dietro al Napoli come ho detto vedo ancora l'Inter".